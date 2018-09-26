Строительные конструкции "Арены-Омск" находятся в аварийном состоянии

ОМСК, 26 сентября. /ТАСС/. Хоккейный клуб "Авангард" обнародовал итоги экспертизы технического состояния домашней "Арены-Омск". Как говорится в документе, в строительных конструкциях ледового дворца обнаружены трещины, они находятся в аварийном состоянии.

"Авангард" вынужден проводить домашние матчи текущего сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на "Арене-Балашиха" в Подмосковье в связи с проблемами, обнаруженными при проведении интерьерного ремонта и модернизации инженерных систем "Арены-Омск".

"Техническое состояние строительных конструкций здания Многофункционального спортивного комплекса "Арена-Омск" в соответствии с ГОСТ 31937-2011 "Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния" в целом оценивается как аварийное", - указано в документе.

В частности, экспертиза обнаружила трещины в железобетонных колоннах и балках в различных конструкциях здания. "Специалисты зафиксировали динамику развития существующих повреждений и появление новых за короткий срок в процессе обследования, с учетом отсутствия максимальных эксплуатационных нагрузок", - говорится в документе.

На основании выводов экспертизы прорабатывается план по восстановлению "Арены-Омск". В частности, разработан проект противоаварийного усиления, физическое исполнение ведется в настоящее время, целью которого является предотвращение обрушения строительных конструкций здания, ведется ежедневный мониторинг за состоянием комплекса, подготовлена программа приведения объекта в работоспособное состояние, включающая в себя выявление причин возникновения и развития дефектов, разработку проектной и рабочей документации, проектов производства работ.