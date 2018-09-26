Экипаж Каргинова победил на девятом этапе ралли "Шелковый путь" в зачете грузовиков

Каргинов проехал спецучасток за 4 часа 26 секунд. Второе место занял его партнер по команде и соотечественник Эдуард Николаев (отставание 10 минут 35 секунд), третьим финишировал китаец Цзы Жун (+46.13).

В общем зачете среди грузовиков также лидирует экипаж Андрея Каргинова (5:36.37). Второе место занимает экипаж Николева (+9.44), третье - Цзы Жуна (57.10).

В этом году ралли-марафон "Шелковый путь" разбит на две части. Первые семь этапов состоялись с 20 по 27 июля в России и прошли через Астраханскую, Волгоградскую, Липецкую, Тульскую и Московскую области, а также по территории Калмыкии. Вторая часть проходит по территории Китая и завершится 28 сентября. Ралли проходит в восьмой раз.