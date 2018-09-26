Развитие массового спорта обсудили в правительстве РФ

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Совещание правительства по развитию массового спорта под председательством вице-премьера РФ Ольги Голодец прошло в Москве. Обсуждение прошло при участии различных общественных организаций, в частности, спортивных федераций по видам спорта, различных студенческих организаций, а также спортивных обществ.

В рамках совещания участники обсудили различные вопросы, в том числе вопрос потенциального предоставления страховок участникам массовых соревнований взамен медицинских справок, изучения ситуации с возможным упрощением процедуры предоставления виз участникам мероприятий, информационную поддержку мероприятий, а также иные вопросы.

"Мы обсудили многие вопросы, требующие более детального рассмотрения. Вероятно, мы создадим некий координационный орган для упрощения взаимодействия", - сказала Голодец.

Развитие массового спорта является приоритетным пунктом государственной повестки. В мае президент РФ Владимир Путин поставил задачу к 2024 году увеличить число людей, занимающихся спортом, до 55 % населения страны.