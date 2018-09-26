Бывший хоккеист "Локомотива" и "Сибири" Лехтеря подозревается в торговле наркотиками

ТАСС, 26 сентября. Нападающий сборной Финляндии и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия " Йори Лехтеря подозревается в торговле наркотиками. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на финский портал Mtv.fi.

Ранее полиция обнаружила двухкилограммовую партию кокаина. По данным правоохранительных органов, наркотическое вещество распространялось в ресторанах Тампере и близлежащих окрестностях с января 2017 года.

На данный момент идет досудебное расследование. В числе подозреваемых значатся 23 человека, среди которых Лехтеря. Хоккеист отрицает обвинения.

Лехтеря выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за ярославский "Локомотив" и новосибирскую "Сибирь" в 2010-2014 годах. На его счету 209 матчей в КХЛ и 164 очка (55 шайб и 109 передач).

С 2014 года выступает в НХЛ. За "Сент-Луис" и "Филадельфию" он провел 280 игр в регулярных чемпионатах и набрал 108 очков (33+75). В составе сборной Финляндии он завоевал бронзу Олимпиады-2014 и серебро чемпионата мира-2014.