Сборная России сыграет со швейцарцами за право выступить в финальном раунде Кубка Дэвиса

Матчи данной стадии турнира пройдут 1-2 февраля. Также на этом этапе Кубка Дэвиса пройдут матчи Бельгия - Бразилия, Сербия - Узбекистан, Австралия - Босния и Герцеговина, Италия - Индия, Германия - Венгрия, Чехия - Нидерланды, Швеция - Колумбия, Австрия - Чили, Япония - Китай. Соперники сборных Казахстана и Канады определятся позднее.

ТАСС, 26 сентября. Сборная России по теннису встретится с командой Швейцарии за право сыграть в финальном раунде Кубка Дэвиса. Жеребьевка турнира прошла в среду в Лондоне.

Место в финальном раунде Кубка Дэвиса следующего года обеспечили себе полуфиналисты Мировой группы нынешнего сезона - сборные Хорватии, Франции, Испании и США. 12 команд-участниц финального раунда определятся по результатам плей-офф, еще две команды - Аргентины и Великобритании - получили специальные приглашения (wild card), их обладателями могли стать сборные, входящие в топ-50 рейтинга Кубка Дэвиса или имеющие хотя бы одного теннисиста, входящего в первую десятку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

В августе на генеральной ассамблее Международной федерации тенниса (ITF) 71,43% голосовавших поддержали проект реформы Кубка Дэвиса, всего в состав организации входят 210 человек. Изменения в формате Кубка Дэвиса будут реализованы при поддержке компании Kosmos, президентом которой является футболист "Барселоны" Жерар Пике, и которая готова вложить в турнир $3 млрд в течение 25 лет. ITF планирует проводить финальную часть соревнований с участием 18 команд в новом формате - в течение семи дней в одном месте.