Австралиец Деннис выиграл индивидуальную гонку на ЧМ по велоспорту на шоссе

ТАСС, 26 сентября. Австралийский велогонщик Роан Деннис стал победителем индивидуальной гонки на чемпионате мира. Соревнования проходят в австрийском Инсбруке.

Спортсмен преодолел дистанцию 52,1 км за 1 час 3 минуты 2,57 секунды. Второе место занял голландец Том Дюмулен (отставание 1 минута 21,09 секунды), третьим стал бельгиец Виктор Кампенартс (+1.21,62).

Лучшим из россиян стал Павел Сиваков, показавший 33-е время (+5.49,99), Антон Воробьев занял 42-е место (+6.34,19).

Деннис является трехкратным чемпионом мира, также в его активе серебряная медаль Олимпийских игр 2012 года в трековой гонке, две победы на чемпионатах мира на треке.

Чемпионат мира по велоспорту на шоссе в Инсбруке завершится 30 сентября.