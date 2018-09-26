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Футбол в России

"Евпатория" выиграла у "Океана" в седьмом туре чемпионата Крыма по футболу

Встреча завершилась со счетом 4:2

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сентября./ТАСС/. Футбольный клуб "Евпатория" на своем поле в среду выиграл у "Океана" из Керчи со счетом 4:2 в седьмом туре чемпионата Крыма по футболу.

Мячи в составе хозяев поля забили: Валерий Дзень (3-я минута), Длявер Нуридинов (15, с пенальти), Артур Айметдинов (83) и Дмитрий Авраменко (90), у гостей - Александр Морев (47) и Никита Филатов (59).

В другом матче симферопольский клуб "ТСК-Таврия" выиграл дома у "Гвардейца" со счетом 1:0.

Остальные матчи тура пройдут в субботу и воскресенье. "Крымтеплица" примет "Севастополь", а ялтинский "Инкомспорт" - "Кызылташ" из Бахчисарая.

Проводящий турнир Крымский футбольный союз имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций и был официально зарегистрирован в середине июля 2015 года. В турнире участвуют восемь команд из разных регионов полуострова.

Первый чемпионат Крыма состоялся в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба "ТСК-Таврия", в сезоне-2016/17 чемпионом стал "Севастополь", в сезоне-2017/18 - "Евпатория".

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