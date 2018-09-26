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Сборная России обыграла команду Грузии в третьем туре Всемирной шахматной олимпиады

Победу одержал только Владимир Крамник, Сергей Карякин, Ян Непомнящий и Никита Витюгов свои партии завершили вничью

ТАСС, 26 сентября. Сборная России одержала победу над командой Грузии в третьем туре 43-й Всемирной шахматной олимпиады. Соревнования проходят в Батуми (Грузия).

Победу в среду одержал только Владимир Крамник, Сергей Карякин, Ян Непомнящий и Никита Витюгов свои партии завершили вничью. В активе российских шахматистов три победы в трех турах.

В женском турнире сборная России обыграла команду Малайзии. Александра Костенюк, Валентина Гунина, Александра Горячкина и Ольга Гиря оказались сильнее своих соперниц. На счету российских шахматисток две победы и одно поражение.

Партии третьего тура пройдут 27 сентября.

Всемирная шахматная олимпиада завершится 5 октября. Мужская сборная СССР становилась победителем соревнований 18 раз, российские шахматисты - шесть раз, последняя победа была добыта в 2002 году. Женская сборная СССР побеждала 11 раз, России - трижды.

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