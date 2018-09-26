ОМОН предотвратил массовую драку фанатов московских клубов "Динамо" и "Торпедо"

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Массовая драка фанатов московских клубов "Динамо" и "Торпедо" предотвращена у стадиона имени Эдуарда Стрельцова, где в среду проходит матч 1/16 финала Олимп - Кубка России по футболу. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах столицы.

"Накануне матча порядка 30 фанатов "Динамо" попытались неожиданно атаковать группу болельщиков "Торпедо", те попытались дать отпор. ОМОН Росгвардии оперативно вмешался в конфликт и пресек его. Несколько зачинщиков потасовки были задержаны", - сказал собеседник агентства.

Другой источник в правоохранительных органах отметил, что ОМОН пресек возможные столкновения болельщиков, однако самой драки между ними не было. "Имели место лишь совместные перепалки. До физических контактов дело не дошло", - сказал он. Также собеседник агентства отметил, что ОМОН никого не задерживал.

Осенью 2012 года команды также играли в 1/16 финала турнира. Тогда перед встречей болельщики устроили массовую драку у стадиона имени Стрельцова. Беспорядки продолжались и в ходе матча, который в итоге был прерван в середине второго тайма и не был доигран. Команде "Торпедо" тогда было засчитано техническое поражение.