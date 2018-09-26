Тренер: российские волейболисты сами отдали инициативу в матче ЧМ с бразильцами

В среду сборная России проиграла команде Бразилии со счетом 2-3. По ходу матча российские волейболисты вели в счете 2-0.

ТАСС, 26 сентября. Волейболисты сборной России сами отдали инициативу в первом матче третьего группового раунда чемпионата мира против команды Бразилии. Об этом в эфире телеканала "Матч ТВ" заявил главный тренер национальной команды Сергей Шляпников.

"Это не бразильцы перехватили инициативу, это мы им ее отдали, нам не хватило концентрации, - сказал Шляпников. - Мы не добили несколько важных мячей в концовке. Замены работали, все понимали свою задачу, но в концовке не сыграли несколько мячей, поэтому такой результат".

В третьем групповом раунде шесть команд разделены на две группы. Сборная России выступает в группе I с командами Бразилии и США, в группу J попали сборные Сербии, Польши и Италии. По две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфинал чемпионата мира, худшие сборные сыграют в матче за пятое место.

В следующем матче сборная России 27 сентября сыграет с командой США. Чемпионат мира завершится 30 сентября.