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Волков: матч ЧМ против сборной США будет сложным для российских волейболистов

В среду волейболисты сборной России уступили бразильцам в матче третьего раунда мирового первенства со счетом 2-3
Александр Волков Валерий Шарифулин/ТАСС
Александр Волков
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Матч третьего раунда чемпионата мира по волейболу с американцами будет очень сложным для сборной России. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ТАСС высказал олимпийский чемпион Александр Волков.

В среду волейболисты сборной России уступили бразильцам в матче третьего раунда мирового первенства со счетом 2-3. Игра с американцами состоится в четверг.

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"Ребята играли хорошо, но бразильцы переломили их после двух партий, - сказал Волков. - В какой-то степени не хватило подачи и игры первым темпом. В пятой партии бразильцы поймали кураж, было сложно из остановить. Победа в матче с американцами возможна, но матч будет очень сложным".

"Сборная России должна сделать выводы и работу над ошибками после первого матча. Американцы сейчас на хорошем ходу", - добавил собеседник агентства.

В третьем групповом раунде шесть команд разделены на две группы. Сборная России выступает в группе I с командами Бразилии и США, в группу J попали сборные Сербии, Польши и Италии. По две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфинал чемпионата мира, худшие сборные сыграют в матче за пятое место.

Чемпионат мира завершится 30 сентября.

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