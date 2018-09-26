"Сибирь" установила антирекорд КХЛ по числу поражений на старте сезона, проиграв СКА

ТАСС, 26 сентября. Санкт-петербургский СКА одержал крупную победу над новосибирской "Сибирью" со счетом 5:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Заброшенными шайбами отметились Алексей Кручинин (12-я минута), Сергей Плотников (30), Максим Карпов (41), Николай Прохоркин (50) и Динар Хафизуллин (55). "Сибирь", не одержавшая в текущем сезоне КХЛ ни одной победы, потерпела 11-е поражение подряд, установив антирекорд по числу проигранных матчей со старта сезона лиги. Предыдущий антирекорд принадлежал подольскому "Витязю", который в начале сезона-2010/11 потерпел 10 поражений кряду.

В турнирной таблице Западной конференции СКА вышел на первое место, набрав 16 очков, "Сибирь", не имеющая в активе ни одного очка, замыкает таблицу Восточной конференции.

В следующем матче СКА примет омский "Авангард", "Сибирь" в гостях сыграет с минским "Динамо". Обе встречи пройдут 28 сентября.

Результаты других матчей игрового дня: