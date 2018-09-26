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Футбол в России

"Динамо" обыграло "Торпедо" и вышло в 1/8 финала Олимп - Кубка России по футболу

Единственный мяч на 34-й минуте с пенальти забил Евгений Марков
Футболисты "Динамо" Сергей Бобылев/ТАСС
Футболисты "Динамо"
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Московское "Динамо" одержало победу со счетом 1:0 над столичным "Торпедо" в гостевом матче 1/16 финала Олимп - Кубка России по футболу. Встреча прошла на стадионе "Торпедо" им. Э. А. Стрельцова.

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Мяч на 34-й минуте с пенальти забил Евгений Марков. В 1/8 финала "Динамо" встретится с казанским "Рубином", который в дополнительное время обыграл подмосковные "Химки" со счетом 1:0.

Также в среду "Уфа" уступила"Нижнему Новгороду" (0:0, по пенальти 3:5), став первой командой Российской премьер- лиги, которая проиграла в текущем розыгрыше турнира. В следующей стадии "Нижний Новгород" сыграет с екатеринбургским "Уралом".

Махачкалинский "Анжи" одержал победу над "Чайкой" из Ростовской области (2:1) и в 1/8 финала сыграет с московским "Спартаком".

На стадии 1/16 финала соревнований в борьбу за трофей вступают клубы РПЛ. Встречи 1/8 финала Олимп - Кубка России запланированы на 31 октября - 1 ноября.

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