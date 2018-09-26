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Футбол в России

Хохлов: напряженная атмосфера вокруг матча с "Торпедо" не давила на футболистов "Динамо"

В среду динамовцы в гостях победили "Торпедо" со счетом 1:0 в рамках 1/16 финала Олимп - Кубка России

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Игроки московского "Динамо" смогли абстрагироваться от напряженной атмосферы и поведения болельщиков во время матча 1/16 финала Олимп - Кубка России по футболу со столичным "Торпедо". Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер бело-голубых Дмитрий Хохлов.

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В среду "Динамо" в гостях обыграло "Торпедо" со счетом 1:0 в рамках 1/16 финала Олимп - Кубка России. Болельщики обеих команд известны недружелюбным отношением друг к другу, поэтому перед встречей было зафиксировано несколько стычек фанатов, а во время матча регулярно звучали оскорбления в адрес обоих клубов.

"Атмосфера на нас не давила. Все наши игроки - профессионалы, они должны были абстрагироваться. Никакие побочные факторы не должны влиять и отвлекать от самого футбола", - сказал Хохлов.

Единственный гол "Динамо" с пенальти забил нападающий Евгений Марков. "Боевая игра получилась, действительно кубковая. "Торпедо" - хорошая команда, оказала достойное сопротивление, а у нас не все получалось. Хорошо, что смогли реализовать стандарт и победить", - добавил Хохлов.

В 1/8 финала турнира "Динамо" сыграет с казанским "Рубином", который в среду в дополнительное время одержал победу над подмосковными "Химками" со счетом 1:0.

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