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Футбол в России

Колыванов: болельщики всегда являются двенадцатым игроком ФК "Торпедо" на поле

По словам главного тренера "Торпедо", игра против "Динамо" получилась интересной

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Болельщики московского "Торпедо" всегда страстно поддерживают команду и являются двенадцатым игроком на поле. Такое мнение высказал журналистам главный тренер торпедовцев Игорь Колыванов после матча 1/16 финала Олимп - Кубка России по футболу со столичным "Динамо".

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"Торпедо" уступило "Динамо" на своем поле со счетом 0:1. Матч принципиальных соперников сопровождался взаимными оскорблениями со стороны болельщиков и использованием пиротехники. До матча было зафиксировано несколько стычек между фанатами.

"Наши болельщики всегда горячо поддерживают нас, - отметил Колыванов. - Центральная трибуна была почти вся заполнена, наши болельщики всегда с нами на протяжении 90 минут. Они наш двенадцатый игрок на поле, и я говорю это на каждой пресс-конференции".

"Динамо" забило единственный гол с пенальти - отличился нападающий Евгений Марков. По мнению Колыванова, решение судьи назначить одиннадцатиметровый удар было спорным.

"Я хочу поблагодарить своих ребят, они играли быстро и внимательно, с огромным желанием. Игра получилась красивая, быстрая и интересная, но свои моменты мы не реализовали. Старались дать бой "Динамо", думаю, что это все-таки получилось. Что касается пенальти, то мне показалось, что его скорее не было, но повтор я пока не смотрел", - сказал главный тренер "Торпедо".

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