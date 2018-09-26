"Барселона" потерпела первое поражение в чемпионате Испании, проиграв "Леганесу"

ТАСС, 26 сентября. "Барселона" проиграла "Леганесу" со счетом 1:2 в гостевом матче шестого тура чемпионата Испании по футболу.

В составе победителей забитыми мячами отметились Набил Эль-Жар (52-я минута) и Оскар (53), у проигравших отличился Филиппе Коутиньо (12). Для "Барселоны" это поражение стало первым в текущем сезоне первенства страны.

В турнирной таблице чемпионата Испании "Барселона" занимает первое место, набрав 13 очков, столько же в активе у мадридского "Реала", который свой матч проведет позднее в среду. "Леганес", одержавший первую победу в турнире, с четырьмя очками идет 17-м.

В следующем туре "Барселона" 29 сентября примет "Атлетик", "Леганес" 30 сентября в гостях сыграет с "Бетисом".

Ранее в среду "Вильярреал" на выезде одержал крупную победу над "Атлетиком" - 3:0.