Полиция не зафиксировала нарушений общественного порядка на матче "Торпедо" - "Динамо"

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции на зафиксировали нарушений общественного порядка перед и во время матча 1/16 финала Олимп - Кубка России по футболу между столичными командами "Торпедо" и "Динамо", сообщили ТАСС в пресс-службе главка МВД по Москве.

"Сотрудники столичной полиции во взаимодействии с представителями Росгвардии приняли необходимые меры по обеспечению правопорядка и безопасности граждан в ходе подготовки и проведения футбольного матча между столичными футбольными командами "Торпедо" и "Динамо". Серьезных нарушений общественного порядка при проведении мероприятия не допущено", - отметили в пресс-службе.

Встреча прошла на футбольной арене имени Эдуарда Стрельцова и завершилась победой "Динамо" со счетом 1:0.