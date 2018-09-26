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Футбол в Германии

"Боруссия" забила семь безответных мячей в ворота "Нюрнберга" в чемпионате Германии

"Боруссия" занимает второе место в чемпионате Германии, имея в своем активе 11 очков, "Нюрнберг" находится на 14-й строчке с пятью очками
Игроки "Боруссии" EPA-EFE/FRIEDEMANN VOGEL
Игроки "Боруссии"
© EPA-EFE/FRIEDEMANN VOGEL

ТАСС, 26 сентября. Дортмундская "Боруссия" одержала крупную победу над "Нюрнбергом" со счетом 7:0 в домашнем матче пятого тура чемпионата Германии по футболу.

Забитыми мячами отметились Якоб Бруун Ларсен (9-я минута), Марко Ройс (32, 58), Ашраф Хакими (49), Мануэль Аканжи (74), Жадон Санчо (85) и Юлиан Вайгль (88). Ройс забил свой 100-й гол в составе "Боруссии".

В турнирной таблице "Боруссия" занимает второе место, набрав 11 очков, "Нюрнберг" с пятью очками идет 14-м.

В следующем туре "Боруссия" в гостях сыграет с "Байером", "Нюрнберг" примет "Фортуну". Обе встречи пройдут 29 сентября.

Результаты других матчей игрового дня:

"Фортуна" - "Байер" - 1:2;

"Боруссия" (Мёнхенгладбах) - "Айнтрахт" - 3:1;

"Майнц" - "Вольфсбург" - 0:0;

"Лейпциг" - "Штутгарт" - 2:0.

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