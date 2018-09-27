Три очка Бучневича не помогли "Рейнджерс" обыграть "Айлендерс" в предсезонном матче НХЛ

ТАСС, 27 сентября. Заброшенная шайба и две результативные передачи российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Павла Бучневича не помогли его команде обыграть "Нью-Йорк Айлендерс". Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу "Айлендерс".

Россиянин забросил шайбу на 20-й минуте. Также Бучневич дважды ассистировал шведу Мике Зибанежаду (28, 42). У победителей голы на счету защитников Райана Пулока (6, 35) и Томаса Хики (42), а также нападающего Энтони Бовильера (61, ОТ).

Бучневич был выбран "Рейнджерс" на драфте НХЛ 2013 года под общим 75-м номером. В 2014 году он в составе сборной России завоевал бронзу молодежного чемпионата мира, в 2015 - серебро. Россиянин подписал контракт с "Рейнджерс" в 2016 году. В минувшем сезоне Бучневич провел 74 игры за "Рейнджерс", набрав 43 очка (14 шайб + 29 передач), всего на счету нападающего 115 матчей в НХЛ и 63 (22+41) очка.

Следующую встречу в рамках предсезонной подготовки "Рейнджерс" проведет 28 сентября против "Филадельфии". "Айлендерс" 29 сентября сыграет с "Баффало". Новый сезон НХЛ стартует 4 октября.