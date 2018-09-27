"Детройт" обыграл "Бостон" в предсезонном матче НХЛ

ТАСС, 27 сентября. "Бостон" уступил "Детройту" в гостевом предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счетом 2:3.
У победителей шайбы забросили Густав Нюквист (28-я минута), Деннис Чоловски (33) и Филип Задина (61, ОТ). В составе проигравших отличились Давид Пастрняк (23) и Ли Стемпняк (27).
В другом матче дня "Питтсбург" в гостях обыграл "Баффало" со счетом 5:1. Результативной передачей у гостей отметился российский форвард Евгений Малкин (18 минут, 3 броска).
"Монреаль" дома уступил "Торонто" - 3:5. В матче приняли участие трое россиян - Никита Щербак ("Монреаль" - 12 минут, 1 бросок, 2 хита), Никита Зайцев ("Торонто" - 22 минуты, 1 бросок, 4 хита) и Игорь Ожиганов ("Торонто" - 17 минут, 2 броска, 1 хит). Ни один из хоккеистов результативными действиями не отметился.
"Миннесота" обыграла "Виннипег" со счетом 4:3. Защитник "Джетс" Дмитрий Куликов очков не набрал, проведя на площадке 19 минут 39 секунд, сделав два броска и совершив два хита.