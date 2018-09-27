"Вашингтон" продаст 145 чемпионских перстней по цене $12 тыс. за один экземпляр

ТАСС, 27 сентября. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" продаст болельщикам лимитированную серию чемпионских перстней (145 штук), которые будут практически идентичны оригинальным, по цене $12 тыс. за один экземпляр. Об этом сообщает портал RMNB.

По информации источника, пока только самые преданные поклонники клуба оповещены о возможности приобретения перстня. Количество экземпляров выбрано не случайно - оно является суммой чисел номеров четырех хоккеистов, на счету которых решающие голы в серии плей-офф. Речь идет о Деванте Смите-Пелли - №25 (победный гол в шестом матче серии против "Коламбуса), Евгении Кузнецове - №92 (победный гол в серии против "Питтсбурга"), Александре Овечкине - №8 (решающая шайба в серии с "Тампой-Бэй") и Ларсе Эллере - №20 (шайба, принесшая команде Кубок Стэнли).

Перстни будут сделаны в сотрудничестве с компанией Jostens, занимающейся изготовлением чемпионских атрибутов. Отмечается, что они будут практически идентичны оригинальным.

Ранее также сообщалось, что владелец команды Тед Леонис подарит чемпионские перстни за победу команды в Кубке Стэнли 500 сотрудникам клуба.

В прошедшем сезоне НХЛ "Вашингтон" впервые в истории выиграл Кубок Стэнли, в финальной серии одержав победу над "Вегасом" со счетом 4-1. В составе команды выступают российские хоккеисты Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.