Президенту Олимпийского комитета России Станиславу Позднякову исполнилось 45 лет

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Президент Олимпийского комитета России (ОКР), четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию на саблях Станислав Поздняков в четверг отмечает 45-летие.

Поздняков родился 27 сентября 1973 года в Новосибирске. Его отец работал военным врачом, мать - акушером- гинекологом. В 1990 году он поступил на факультет автоматизированных систем управления Новосибирского электротехнического института (ныне - факультет автоматики и вычислительной техники Новосибирского государственного технического университета). Был его студентом до 1996 года, после чего, уже в статусе олимпийского чемпиона, перевелся на факультет физической культуры Новосибирского государственного педагогического университета, где получил специальность "преподаватель физической культуры".

Заниматься спортом начал в девять лет в школе олимпийского резерва по фехтованию ДСО "Спартак" (Новосибирск). Его наставником стал Борис Писецкий, под руководством которого спортсмен тренировался на протяжении всей дальнейшей карьеры.

Первое олимпийское золото он завоевал в 1992 году в Барселоне в составе Объединенной команды, которая представляла распавшийся СССР.

Спустя два года Поздняков впервые стал чемпионом мира. Первое место он занял в командном первенстве, а в личных соревнованиях был вторым. В последующие годы девять раз выигрывал чемпионат мира (1997, 2001, 2002, 2006, 2007 - личное первенство; 2001-2003, 2005 - командное первенство), четыре раза завоевывал серебряные медали (1995, 1997 - командное первенство; 1999, 2005 - личное первенство) и два раза - бронзовые (1999, 2006 - командное первенство).

На счету Позднякова также 13 побед на чемпионатах Европы, еще четырежды он становился бронзовым призером турнира.

От олимпийского пьедестала к олимпийскому руководству

В 1996 на Играх в Атланте Поздняков стал олимпийским чемпионом и в командных, и в личных соревнованиях. В последующие годы завоевал еще две олимпийские медали в командных соревнованиях: золото в 2000 году на Играх в Сиднее и бронзовую - в 2004 году на Играх в Афинах.

Спортивную карьеру завершил в 2008 году. Шесть лет спустя был включен в Зал славы Международной федерации фехтования.

Президентом ОКР был избран на Олимпийском собрании, которое прошло после зимних Игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. На этом посту он сменил Александра Жуков, возглавлявшего организацию с 2010 года.

В ОКР он пришел в 2016 году, став вице-президентом организации.С 2012 года он входит в состав исполнительного комитета Международной федерации фехтования, является президентом Европейской конфедерации фехтования.

Награжден орденами Почета (1997), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2001) и Дружбы (2006). Отмечен медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2017).

Подполковник Вооруженных Сил РФ.