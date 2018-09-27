Рефери боя Нурмагомедов - Макгрегор заявил, что не испытывает напряжения перед поединком

МОСКВА, 27 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Рефери поединка между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором Херб Дин не чувствует нервного напряжения перед боем. Об этом Дин заявил ТАСС.

"Я очень рад тому, что меня удостоили такой чести и доверили работать на этом поединке. Этот бой выделяется как самый большой поединок в MMA за последнее время. Это показывает, насколько вырос наш спорт", - сказал Дин.

"Я не нервничаю. Я просто сосредоточен на хорошей работе для двух бойцов и болельщиков. Это всегда было моим фокусом во всех поединках, больших и не очень, которые мне доверяли на протяжении многих лет", - добавил собеседник агентства.

Макгрегор является одним из самых популярных бойцов UFC, он провел 24 поединка в смешанных единоборствах, одержав 21 победу (18 досрочно) и потерпев три поражения, первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году. Макгрегор был первым в истории бойцом UFC, обладавшим двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой) одновременно, однако 27 ноября прошлого года было объявлено о том, что ирландец лишен титула чемпиона UFC в полулегком весе. В январе нынешнего года Макгрегор был также лишен пояса в легком весе за пассивность (не проводил бои с 2016 года).

Нурмагомедов стал первым россиянином, завоевавшим титул чемпиона UFC. В начале апреля он победил американца Эла Яквинту. Всего за карьеру россиянин одержал в ММА 26 побед (16 досрочно), не потерпев ни одного поражения.