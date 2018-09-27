Футболист ЦСКА Влашич признан лучшим игроком восьмого тура РПЛ

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Хорватский полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Никола Влашич признан лучшим игроком восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает пресс-служба телеканала "Матч ТВ".
РПЛ проводит в соцсети "Вконтакте" голосование по выбору лучшего футболиста тура совместно с телеканалами "Матч ТВ" и "Матч Премьер".
За Влашича проголосовало 45,87% всех опрошенных или 8473 пользователей группы. Второе место в голосовании занял российский полузащитник санкт-петербургского "Зенита" Олег Шатов (31,15%), третье - российский вратарь махачкалинского "Анжи" Юрий Дюпин (9,39%).
В восьмом туре ЦСКА дома сыграл вничью с московским "Спартаком" со счетом 1:1. 20-летний Влашич сравнял счет в матче.
Влашич впервые признан лучшим игроком тура РПЛ. По итогам шестого и седьмого туров лучшим футболистом становился форвард ЦСКА Федор Чалов.