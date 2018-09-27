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Боец MMA Исмаилов хочет победить Минеева на турнире Fight Nights Global

Бой пройдет 19 октября в Москве на МСК "ЦСКА-Арена"
Магомед Исмаилов Владимир Гердо/ТАСС
Магомед Исмаилов
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Магомед Исмаилов хочет победить соотечественника Владимира Минеева на турнире Fight Nights Global (FNG). Об этом Исмаилов заявил на пресс-конференции в ТАСС.

Бой Минеев - Исмаилов пройдет 19 октября в Москве на МСК "ЦСКА-Арена".

"Я в отличной форме, готов хоть завтра выйти в клетку. У меня есть более 20 дней, чтобы выйти на пик формы, я очень заряжен. Хочу, чтобы Минеев был в лучшей своей форме, я хочу победить лучшую версию Минеева, чтобы он потом не ссылался на болячки и так далее", - заявил Исмаилов.

Минеев же назвал Исмаилова трусом. "Исмаилов, ты - трус. Тебя одного нигде не встретить, ты везде ходишь с толпой, такое ощущение, что тебе всегда нужна группа поддержки. Считаю, что в этом противостоянии в материальной поддержке нуждается только Магомед. Моя мотивация в том, чтобы избить Исмаилова", - заявил Минеев.

В активе 32-летнего Исмаилова 13 побед и два поражения. На счету 28-летнего Минеева 10 побед и одно поражение в ММА.

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