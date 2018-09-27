Гаджиев назвал бой между Исмаиловым и Минеевым самым ожидаемым событием российского MMA

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Поединок российских бойцов смешанного стиля (MMA) Владимира Минеева и Магомеда Исмаилова на турнире Fight Nights Global (FNG) является самым ожидаемым событием отечественного MMA за последние несколько лет. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил президент FNG Камил Гаджиев.
Бой Минеев - Исмаилов пройдет 19 октября в Москве на МСК "ЦСКА-Арена".
"Напряжение высокое, это хорошо для фанатов. Бой ждут, бой обсуждают, это самое ожидаемое событие в российским ММА за несколько лет. Я благодарен двум парням за то, что они сделали индустрию нескучной, избавили зрителя от стереотипа о том, что ММА - это андерграунд не для всех. Я жду бой с нетерпением и думаю, что поединок станет реперной точкой в развитии компании", - заявил Гаджиев.
"Хочу, чтобы поединок продлился все пять раундов, чтобы были все предпосылки для реванша. Я как болельщик хочу прожить эти моменты снова", - добавил он.
В активе 32-летнего Исмаилова 13 побед и два поражения. На счету 28-летнего Минеева 10 побед и одно поражение в ММА.