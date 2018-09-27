Гаджиев назвал бой между Исмаиловым и Минеевым самым ожидаемым событием российского MMA

Путин в Баку наблюдает за состязаниями на чемпионате мира по дзюдо

Вместе с российским лидером в ложе почетных гостей находится президент страны-хозяйки чемпионата Ильхам Алиев и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга

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