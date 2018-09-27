Боец MMA Исмаилов в случае победы над Минеевым финансово поможет молодежной команде "Анжи"

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (MMA) Магомед Исмаилов финансово поможет молодежной команде махачкалинского футбольного клуба "Анжи" в случае победы над соотечественником Владимиром Минеевым на турнире Fight Nights Global. Об этом Исмаилов заявил на пресс-конференции в ТАСС.

Бой Минеев - Исмаилов пройдет 19 октября в Москве на МСК "ЦСКА-Арена". В случае победы Исмаилов получит в пределах одного миллиона рублей. Минеев от гонорара отказался.

"В случае победы я помогу молодежной команде "Анжи", спонсировать хотя бы один выезд или еще что-то", - заявил Исмаилов.

В начале сентября в пресс-службе "Анжи" сообщили ТАСС, что Министерство финансов Дагестана ответило отказом на просьбу о финансовой поддержке клуба в размере почти 300 млн рублей. При этом многие футболисты команды не получают зарплату с апреля 2018 года, а общая задолженность "Анжи" перед игроками составляет около 250 млн рублей.

Молодежная команда "Анжи" в нынешнем сезоне, помимо национального первенства, играет в Юношеской лиге УЕФА.