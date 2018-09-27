Путин в Баку наблюдает за состязаниями на чемпионате мира по дзюдо

БАКУ, 27 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин наблюдает за соревнованиями на чемпионате мира по дзюдо, который проводится на татами Национальной гимнастической арены в столице Азербайджана.

Вместе с российским лидером в ложе почетных гостей гимнастической арены находится президент страны-хозяйки чемпионата Ильхам Алиев и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.

На татами в четверг в рамках ЧМ проходит командный турнир среди сборных в смешанном составе (шесть человек: трое мужчин и три женщины). В 2017 году МОК включил данную дисциплину в программу Олимпийских игр - 2020 в Токио. Турнир проводится по олимпийской системе; спортсмен, победивший в поединке, приносит команде одно очко и команда, первая набравшая четыре очка, объявляется победителем.

К моменту прихода лидеров на трибуну на татами проходил поединок между представителями команд Франции и Бразилии.

32-й чемпионат мира по дзюдо проходит в Баку с 20 по 27 сентября под эгидой Международной федерации дзюдо. Всего в соревнованиях участвуют свыше 800 спортсменов из более 130 стран; разыгрывается 15 комплектов медалей (по семь весовых категорий среди мужчин и женщин, плюс командный турнир).

Посещение ЧМ стало первым пунктом в программе краткого рабочего визита российского лидера в Азербайджан. После этого Путин и Алиев примут участие в пленарном заседании Девятого российско-азербайджанского межрегионального форума, а также проведут двустороннюю встречу. Затем глава российского государства вылетит в Душанбе, где 27-28 сентября пройдет саммит СНГ.