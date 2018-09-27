"Уралкалий" подал в суд на внешних управляющих команды "Формулы-1" "Форс Индия"

ТАСС, 27 сентября. Российская компания "Уралкалий" подала иск в Высокий суд Лондона на внешних управляющих команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Форс Индия" из-за предвзятого отношения в вопросе продажи команды. Об этом сообщает агентство Reuters.

В конце июля в "Форс Индии" по решению суда было введено внешнее управление, которое осуществляла компания FRP Advisory. 7 августа стало известно, что консорциум, возглавляемый канадским миллиардером Лоуренсом Строллом, выкупил команду и спас ее от банкротства. В СМИ также сообщалось, что одним из потенциальных покупателей мог быть Дмитрий Мазепин - заместитель председателя совета директоров "Уралкалия", сын которого, Никита, является гонщиком программы развития "Форс Индии".

Внешние управляющие "Форс Индии" Джефф Роули и Джейсон Бэйкер в прошлом месяце заявили, что все претенденты на покупку команды находились в равных условиях и могли сделать лучшее предложение. Также они добавили, что внимательно следовали обязанностям и задачам внешних управляющих и консультировались с опытными юристами.

"Уралкалий" утверждает, что предложение о покупке "Форс Индии", которое было выбрано управлением, было ниже сделанного российской стороной. Объяснения внешних управляющих в компании назвали "неадекватными". "Уралкалий" сделал "очень щедрое предложение", куда входило денежное вознаграждение в размере $160,13 млн, а также дополнительное вознаграждение - $52,5 млн, которые были бы распределены в пользу акционеров и других заинтересованных лиц в соответствии с законодательством.

"У нас было очень сильное деловое предложение по покупке "Форс Индии", - заявил старший независимый директор "Уралкалия" Пол Остлинг. - Мы считаем, что наше предложение было самым лучшим. Мы очень серьезно озабочены тем, что управляющие не воспользовались возможностью получить максимальные суммы для выплаты кредиторам и акционерам".

Владельцем команды ранее был индийский магнат Виджай Маллья. Его активы были заморожены в пользу 13 индийских банков и группы Sahara Group.