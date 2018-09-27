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От 7 до 11 тыс. зрителей ожидается на поединке российских бойцов MMA Минеева и Исмаилова

Бой пройдет 19 октября в Москве на МСК "ЦСКА-Арена"

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Организаторы поединка между российскими бойцами смешанного стиля (MMA) Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым, который пройдет в рамках турнира Fight Nights Global, ожидают от 7 до 11 тыс. зрителей. Об этом ТАСС заявил президент FNG Камил Гаджиев.

Бой Минеев - Исмаилов пройдет 19 октября в Москве на МСК "ЦСКА-Арена".

"Есть несколько форматов размещения зрителей, полная вместимость - порядка 11 тыс. человек. Пока мы ориентируемся на семь тысяч, но если будет аншлаг, к чему есть предпосылки, то мы откроем все 11", - заявил Гаджиев.

В активе 32-летнего Исмаилова 13 побед и два поражения. На счету 28-летнего Минеева 10 побед и одно поражение в ММА.

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