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Организация Fight Nights Global проведет один турнир до конца 2018 года

Глава FNG Камил Гаджиев считает, что нужно его провести в Сибири
Президент промоутерcкой компании Fight Nights Global Камил Гаджиев Владимир Гердо/ТАСС
Президент промоутерcкой компании Fight Nights Global Камил Гаджиев
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. До конца 2018 года пройдет один турнир Fight Nights Global (FNG). Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил президент FNG Камил Гаджиев.

"Мы хотим провести еще один вечер до конца года, сейчас ждем информацию о состоянии здоровья [Романа] Копылова. Если он приступил уже к тренировкам, то с большой долей вероятности будет бой между Копыловым и [Ясубеем] Энамото, это будет бой за пояс в среднем весе. Энамото выиграл свой последний бой у Олега Попова, его все знают. Бой нужно делать в Сибири, это наш регион, где любят единоборства", - заявил Гаджиев.

19 октября в Москве на МСК "ЦСКА-Арена" пройдет бойцовский вечер Fight Nights Global, главным поединком которого станет бой между россиянами Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым.

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