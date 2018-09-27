Организация Fight Nights Global проведет один турнир до конца 2018 года

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. До конца 2018 года пройдет один турнир Fight Nights Global (FNG). Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил президент FNG Камил Гаджиев.
"Мы хотим провести еще один вечер до конца года, сейчас ждем информацию о состоянии здоровья [Романа] Копылова. Если он приступил уже к тренировкам, то с большой долей вероятности будет бой между Копыловым и [Ясубеем] Энамото, это будет бой за пояс в среднем весе. Энамото выиграл свой последний бой у Олега Попова, его все знают. Бой нужно делать в Сибири, это наш регион, где любят единоборства", - заявил Гаджиев.
19 октября в Москве на МСК "ЦСКА-Арена" пройдет бойцовский вечер Fight Nights Global, главным поединком которого станет бой между россиянами Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым.