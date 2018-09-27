Финальный раунд Кубка Дэвиса в 2019 и 2020 годах пройдет в Мадриде

ТАСС, 27 сентября. Финальный раунд теннисного турнира среди команд Кубок Дэивса в следующие два года примет Мадрид. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

В 2019 году соревнования пройдут на стадионе La Caja Magica. В 2020 году турнир состоится во дворце спорта Паласио де Депортес-де-ла Комунидад де Мадрид.

"Мы рады привести финал Кубка Дэвиса в Мадрид. Этот город подходит для проведения теннисных соревнований самого высокого уровня, а также он способен удивить тысячи болельщиков со всего мира. Мы с нетерпением ждем возможности начать работу, чтобы реализовать наши амбиции по развитию Кубка Дэвиса", - заявил президент Международной федерации тенниса (ITF) Дэвид Хаггерти.

Место в финальном раунде Кубка Дэвиса следующего года обеспечили себе полуфиналисты Мировой группы нынешнего сезона - сборные Хорватии, Франции, Испании и США. 12 команд-участниц финального раунда определятся по результатам плей-офф, еще две команды - Аргентины и Великобритании - получили специальное приглашение (wild card). Сборная России за право сыграть в финальном раунде Кубка Дэвиса встретится с командой Швейцарии.

В августе на генеральной ассамблее ITF 71,43% голосовавших поддержали проект реформы Кубка Дэвиса, всего в состав организации входят 210 человек. Изменения в формате Кубка Дэвиса будут реализованы при поддержке компании Kosmos, президентом которой является футболист "Барселоны" Жерар Пике, и которая готова вложить в турнир $3 млрд в течение 25 лет. ITF планирует проводить финальную часть соревнований с участием 18 команд в новом формате - в течение семи дней в одном месте.