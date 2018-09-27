Сборная России по дзюдо не смогла выйти в финал ЧМ в командном первенстве

БАКУ, 27 сентября. /ТАСС/. Сборная России потерпела поражение от сборной Франции со счетом 1-4 в полуфинальном матче командного смешанного первенства на чемпионате мира в Баку.

Из пяти схваток в полуфинале россияне выиграли только одну - Анжела Гаспарян победила Анну Фатумату М'Байро (вес свыше 70 кг). Наталья Голомидова проиграла Присцилле Ньето (до 57 кг), Денис Ярцев - Гийому Шэйну (до 73 кг), Алена Прокопенко - Мари-Ив Гайе (до 70 кг), Казбек Занкишев - Сирилю Маре (свыше 90 кг).

Французы в финале встретятся с японцами. В матче за бронзовые медали сборной России будет противостоять команда Азербайджана.

Чемпионат мира по дзюдо в Баку завершится 27 сентября.