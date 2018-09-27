Система видеопомощи арбитрам будет использоваться в Лиге чемпионов со следующего сезона

НЬОН /Швейцария/, 27 сентября. /ТАСС/. Система видеопомощи арбитрам (VAR) будет использоваться в матчах футбольной Лиги чемпионов с сезона-2019/20. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

"Мы уверены, что введение VAR в августе 2019 года даст нам достаточно времени для создания надежной системы и подготовки судей к эффективной и успешной работе с этой системой в Лиге чемпионов", - заявил президент УЕФА Александер Чеферин.

Также VAR будет применяться в Суперкубке УЕФА 2019 года, финальном турнире чемпионата Европы 2020 года, Лиге Европы с сезона-2020/21 (начиная с группового турнира) и в финале Лиги наций в 2021 году.

Исполком решил провести жеребьевку отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в Дублине 2 декабря, а жеребьевка первого в истории финального турнира Лиги наций пройдет в Дублине 3 декабря. Португальский город Гондомар примет финальную часть женского чемпионата Европы 2019 года по футзалу, где сыграют сборные Португалии, России, Испании и Украины. Первый в истории чемпионат Европы 2019 года под футзалу среди юношей не старше 19 лет пройдет в Латвии. Следующее заседание исполкома УЕФА состоится в Дублине 3 декабря.

Тестирование системы видеопомощи арбитрам было одобрено Международным советом футбольных ассоциаций в 2016 году. Видеоповторы использовались на чемпионате мира в России летом 2018 года. В данный момент система VAR применяется, в частности, в чемпионатах Италии, Германии и Испании, а также в Кубке Англии.