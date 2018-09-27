Путин назвал достойным выступление сборной России на ЧМ по дзюдо в Баку

БАКУ, 27 сентября. /ТАСС/. Российские спортсмены достойно выступили в четверг в командном первенстве на чемпионате мира по дзюдо в Баку, несмотря на поражение в полуфинале от французов, и имеют все шансы на завоевание бронзовых медалей. Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин в беседе с членами российской сборной в перерыве соревнований.

Российский лидер, наблюдавший за состязаниями, назвал выступление россиян "очень достойным". "У вас есть все шансы взять бронзовые медали", - сказал президент РФ на встрече со спортсменами. При этом он назвал и соперника сборной РФ очень достойной командой. "Но я просто убежден, что ваш уровень подготовки и настрой - ничем не ниже, а, на мой взгляд, выше, чем у соперников", - подчеркнул Путин.

Глава государства также поблагодарил тренерский штаб. В завершение беседы Путин сфотографировался со спортсменами и тренерами. "За вас!" - обратился Путин к членам сборной РФ по дзюдо. - Выигрывайте!"

Сборная России потерпела поражение от сборной Франции со счетом 1-4 в полуфинальном матче командного смешанного первенства на чемпионате мира в Баку.

Из пяти схваток в полуфинале россияне выиграли одну - Анжела Гаспарян победила Анну Фатумату М'Байро (вес свыше 70 кг). Наталья Голомидова проиграла Присцилле Ньето (до 57 кг), Денис Ярцев - Гийому Шэйну (до 73 кг), Алена Прокопенко - Мари-Ив Гайе (до 70 кг), Казбек Занкишев - Сирилю Маре (свыше 90 кг).

Французы в финале встретятся с японцами. В матче за бронзовые медали сборной России будет противостоять команда Азербайджана.

Чемпионат мира по дзюдо в Баку завершится 27 сентября.