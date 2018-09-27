Шипулин без отбора попадет на первые этапы Кубка мира, если продолжит карьеру

В понедельник в Тюмени прошло заседание тренерского совета СБР, на котором критерии отбора российских биатлонистов на первые три этапа Кубка мира были утверждены единогласно.

МОСКВА, 27 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Антон Шипулин является единственным биатлонистом, кому гарантированно будет предоставлено место в сборной России на первые этапы Кубка мира нового сезона, для других спортсменов такого исключения сделано не будет. Об этом ТАСС сообщил председатель тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР) Максим Кугаевский.

"Никому льгот не дали, все будут отбираться в общем порядке. Единственное, оставили место под Шипулина, поскольку он является обладателем третьего место в общем зачете Кубка мира прошлого сезона. Ситуация зависит от его желания продолжать карьеру. Все остальные будут обираться", - сказал Кугаевский.

Отбор на Кубок мира российские биатлонисты проведут в финском Контиолахти в ноябре. Первый этап нового сезона пройдет в словенской Поклюке с 30 ноября по 9 декабря.

31-летний Шипулин до сих пор не решил, будет ли он продолжать спортивную карьеру. В сентябре он отмечал, что его физическая форма находится в ужасном состоянии.

Шипулин является олимпийским чемпионом 2014 года в Сочи, бронзовым призером Олимпиады-2010 в Ванкувере, обе медали были завоеваны в эстафетных гонках. Спортсмен также является шестикратным призером чемпионатов мира, а в 2017 году стал чемпионом мира в эстафете.