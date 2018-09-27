Шипулин без отбора попадет на первые этапы Кубка мира, если продолжит карьеру

МОСКВА, 27 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Антон Шипулин является единственным биатлонистом, кому гарантированно будет предоставлено место в сборной России на первые этапы Кубка мира нового сезона, для других спортсменов такого исключения сделано не будет. Об этом ТАСС сообщил председатель тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР) Максим Кугаевский.
В понедельник в Тюмени прошло заседание тренерского совета СБР, на котором критерии отбора российских биатлонистов на первые три этапа Кубка мира были утверждены единогласно.
"Никому льгот не дали, все будут отбираться в общем порядке. Единственное, оставили место под Шипулина, поскольку он является обладателем третьего место в общем зачете Кубка мира прошлого сезона. Ситуация зависит от его желания продолжать карьеру. Все остальные будут обираться", - сказал Кугаевский.
Отбор на Кубок мира российские биатлонисты проведут в финском Контиолахти в ноябре. Первый этап нового сезона пройдет в словенской Поклюке с 30 ноября по 9 декабря.
31-летний Шипулин до сих пор не решил, будет ли он продолжать спортивную карьеру. В сентябре он отмечал, что его физическая форма находится в ужасном состоянии.
Шипулин является олимпийским чемпионом 2014 года в Сочи, бронзовым призером Олимпиады-2010 в Ванкувере, обе медали были завоеваны в эстафетных гонках. Спортсмен также является шестикратным призером чемпионатов мира, а в 2017 году стал чемпионом мира в эстафете.