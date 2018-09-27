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Формула-1

Гонщик Сироткин заявил, что не видит своей вины в столкновении с Пересом в Сингапуре

Серхио Перес при обгоне Сергея Сироткина врезался в него, слишком агрессивно обороняясь и пытаясь предотвратить контратаку со стороны россиянина
Сергей Сироткин EPA-EFE/ANDREU DALMAU
Сергей Сироткин
© EPA-EFE/ANDREU DALMAU

СОЧИ, 27 сентября. /ТАСС/. Российский пилот команды "Формулы-1" "Уильямс" Сергей Сироткин не считает себя виноватым в столкновении с мексиканцем Серхио Пересом из "Форс-Индии" на Гран-при Сингапура. Об этом он заявил журналистам.

Перес при обгоне Сироткина врезался в него, слишком агрессивно обороняясь и пытаясь предотвратить контратаку со стороны соперника. Мексиканец впоследствии получил штраф в виде проезда по питлейну.

"Я внимательно посмотрел все эпизоды, про которые говорил Перес, и не было ни разу, чтобы я смещался в зоне торможения, - сказал Сироткин. - Я посмотрел все повторы и не увидел ничего некорректного со своей стороны - не то что по правилам, а даже чисто по-человечески. Здесь не нужно преувеличивать, ведь, несмотря на этот эпизод, мы всю гонку боролись жестко, но честно".

Следующий этап "Формулы-1" пройдет в России с 28 по 30 сентября.

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