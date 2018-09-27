Матч 10-го тура РПЛ между "Енисеем" и "Спартаком" пройдет в Красноярске

В субботу "Енисей" проиграл екатеринбургскому "Уралу" (1:2) в матче восьмого тура чемпионата России. Для "Енисея" этот матч стал первым в Красноярске после выхода клуба в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Центральный стадион был допущен к проведению матчей РПЛ в виде исключения, на "Енисей" была возложена обязанность по устранению замечаний для получения сертификата первой категории к матчу со "Спартаком". Но к 25 сентября замечания были устранены не полностью (на стадионе не функционирует система контроля и допуска зрителей), в связи с чем "Спартак" оповестил руководство лиги, что красно-белым было бы удобнее провести матч 10-го тура в Москве.

Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) в четверг разрешило "Енисею" проводить матчи РПЛ (с 8-го по 16-й туры) и Олимп - Кубка России на Центральном стадионе в Красноярске. "При этом в указанный период Центральный стадион им. Ленинского комсомола должен соответствовать всем требованиям для стадионов первой категории, кроме наличия соответствующей системы контроля и управления доступом СКУД, а ФК "Енисей" должен до даты проведения каждого вышеуказанного домашнего матча чемпионата России по футболу и Олимп - Кубка России обеспечить наличие согласований с соответствующим органом внутренних дел", - сказано в сообщении на сайте РФС.

Матч "Енисей" - "Спартак" запланирован на 7 октября.