УЕФА дисквалифицировал Роналду на один матч по итогам игры Лиги чемпионов с "Валенсией"

ТАСС, 27 сентября. Нападающий итальянского футбольного клуба "Ювентус" Криштиану Роналду дисквалифицирован на один матч в еврокубках по итогам встречи группового этапа Лиги чемпионов с испанской "Валенсией". Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
19 сентября "Ювентус" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов на выезде обыграл "Валенсию" со счетом 2:0. После падения в штрафной соперника защитника хозяев Джейсона Мурильо Роналду дотронулся рукой до его головы, что вызвало негодование у колумбийца. Главный судья матча немец Феликс Брых показал португальцу красную карточку.
Контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА, рассмотрев эпизод, принял решение об утверждении автоматической дисквалификации португальского форварда на одну встречу еврокубков за полученную красную карточку.
Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов 2 октября туринский клуб примет швейцарский "Янг Бойз". Роналду сможет принять участие в матче третьего тура с английским "Манчестер Юнайтед", который пройдет 23 октября. Роналду играл за МЮ с 2003 по 2009 год.
Матч с "Валенсией" стал для Роналду дебютным в Лиге чемпионов в составе итальянского клуба. Роналду перешел в "Ювентус" 10 июля из мадридского "Реала", сумма трансфера составила €100 млн.