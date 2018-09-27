РФС не накажет "Зенит" за падение дрона во время матча со "Спартаком"

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) принял решение не наказывать санкт-петербургский "Зенит" за падение дрона на поле во время матча чемпионата России со "Спартаком". Об этом журналистам сообщил председатель Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС Артур Григорьянц.
Дрон упал на газон стадиона "Санкт-Петербург" во втором тайме матча шестого тура команд (0:0), который прошел 2 сентября.
"Сейчас нет утвержденного плана мероприятий по защите от дронов. Российская премьер-лига совместно с клубами в данный момент разрабатывает данные мероприятия, но они еще не утверждены. В данном случае ввиду отсутствия данного регламента КДК РФС принял решение не наказывать ФК "Зенит" за падение дрона", - сказал Григорьянц.