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Чемпионат мира по хоккею 2023 года пройдет в Санкт-Петербурге

По словам вице-президента ФХР Романа Ротенберга, в 2024 году турнир пройдет в Чехии, а в 2025 году - в Швеции
Хоккеисты сборной России Антон Новодережкин/ТАСС
Хоккеисты сборной России
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 27 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Чемпионат мира по хоккею в 2023 году пройдет в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.
"Да, все решено, достигнуты договоренности между тремя федерациями. Чемпионат мира 2023 года пройдет в Санкт-Петербурге, 2024 года - в Чехии, 2025 года - в Швеции", - сказал Ротенберг.

Данное решение было принято на полугодовом конгрессе Международной федерации хоккея (IIHF), который проходит на Мальте. Официально о том, что Санкт-Петербург примет чемпионат мира, будет объявлено в мае на годовом конгрессе IIHF в Братиславе, где в это же время будет проходить мировое первенство.

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Ранее президент петербургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА Геннадий Тимченко сообщил, что к 2023 году в Санкт-Петербурге планируется построить самый большой ледовый дворец в мире. По словам Тимченко, стоимость строительства арены составит не менее 20 млрд рублей.

Также в 2023 году Россия примет молодежный чемпионат мира по хоккею. Турнир для хоккеистов не старше 20 лет пройдет в Новосибирске.

Санкт-Петербург третий раз в истории примет чемпионат мира. В 2000 году город впервые принял турнир, в 2016 году Петербург принимал мировое первенство совместно с Москвой. На территории России чемпионат мира пройдет в восьмой раз. До этого турнир проходил в Москве в 1957, 1973, 1979, 1986, 2007 годах.

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