Около 12 тыс. билетов продано на матч сборных России и Турции по футболу в Сочи

МОСКВА, 27 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Порядка 12 тыс. билетов продано на матч Лиги наций по футболу между сборными России и Турции, который пройдет в Сочи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).
Матч пройдет 14 октября на стадионе "Фишт" и начнется в 19:00 мск. Вместимость арены составляет 44287 зрителей.
"На этот матч на данный момент продано около 12 тыс. билетов", - сообщили в пресс-службе.
Ранее РФС открыл продажу билетов на матч Лиги наций Россия - Швеция, который пройдет 11 октября в Калининграде на стадионе, вмещающем 35016 человек. "На данный момент продано 25 тыс. билетов", - отметил он.
Лига наций - новый турнир Союза европейских футбольных ассоциаций, призванный заменить товарищеские матчи. Команды распределены по четырем лигам - от А (самой сильной) до D (самой слабой). В каждой лиге участники распределены на группы, в которых проводится турнир в два круга, худшие команды лиг A-C перейдут в лигу рангом ниже, а победители групп B-D поднимутся выше. Участники Лиги наций также разыграют четыре дополнительные путевки на чемпионат Европы 2020 года.
Сборные России и Турции играют во второй группе лиги B, в этой же группе выступает команда Швеции. Турецкая сборная провела два матча и набрала три очка, столько же в активе у россиян после одной игры. Шведские футболисты идут без набранных очков.