КДК РФС рассмотрит инцидент с травмой защитника "Рубина" Флореса

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит инцидент с травмой игрока казанского "Рубина" Чико Флореса, полученной в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Арсенала".Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
В матче восьмого тура чемпионата России 22 сентября "Арсенал" сыграл вничью с "Рубином" со счетом 2:2.
"Футбольный клуб "Рубин" направил письмо в КДК РФС по инциденту в матче с "Арсеналом", где их игрок получил травму. По мнению представителей "Рубина", главный арбитр матча не усмотрел данное нарушение, клуб попросил рассмотреть данный эпизод на следующем заседании КДК. Представители казанского клуба считают, что футболист тульской команды Огнен Ожегович умышленно ударил защитника Чико Флореса, в результате чего он получил травму в виде перелома костей носа со смещением. На основании поданного заявления мы рассмотрим этот вопрос на следующем заседании КДК РФС", - сказал Григорьянц.
Следующее заседание КДК пройдет 3 октября.