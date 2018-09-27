Глава DFB поблагодарил УЕФА за доверие при выборе Германии организатором ЧЕ-2024

Сборные по футболу

Сорокин: комиссия УЕФА в октябре посетит Петербург для подготовки к ЧЕ-2020

Соревнования пройдут на 12 стадионах в 12 странах, Санкт-Петербург примет четыре матча турнира

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