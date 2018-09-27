{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Сборные по футболу

Глава DFB поблагодарил УЕФА за доверие при выборе Германии организатором ЧЕ-2024

В четверг исполнительный комитет УЕФА на заседании в штаб-квартире в Ньоне принял решение о том, что чемпионат Европы 2024 года пройдет в Германии
Президент Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель Егор Алеев/ТАСС
Президент Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель
© Егор Алеев/ТАСС

НЬОН /Швейцария/, 27 сентября. /ТАСС/. Глава Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхард Гриндель поблагодарил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) за доверие при выборе Германии местом проведения чемпионата Европы 2024 года. Об этом он сообщил журналистам.

В четверг исполнительный комитет УЕФА на заседании в штаб-квартире в Ньоне принял решение о том, что чемпионат Европы 2024 года пройдет в Германии. На проведение турнира также претендовала Турция.

"Столько людей в Германии ждали этого объявления. Я благодарю коллег и друзей по исполкому УЕФА за оказанное доверие. Я понимаю, какое значение для УЕФА имеет этот турнир, с завтрашнего дня мы начнем работать, чтобы оправдать доверие", - сказал Гриндель.

"Убежден, что нас ожидает отличный турнир. Чемпионат Европы - это большой восторг, перспектива для детей и молодежи, которые захотят заниматься футболом", - добавил Гриндель.

Матчи чемпионата Европы 2024 года пройдут в 10 городах Германии - Берлине, Кёльне, Дортмунде, Дюссельдорфе, Франкфурте, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене, Штутгарте. Арены во всех городах построены и уже функционируют.

Германия уже принимала чемпионат Европы в 1988 году, а также дважды чемпионат мира - в 1974 и 2006 годах.

Сборные по футболу
Сорокин: комиссия УЕФА в октябре посетит Петербург для подготовки к ЧЕ-2020
Соревнования пройдут на 12 стадионах в 12 странах, Санкт-Петербург примет четыре матча турнира
Читать полностью