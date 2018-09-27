Глава DFB поблагодарил УЕФА за доверие при выборе Германии организатором ЧЕ-2024

НЬОН /Швейцария/, 27 сентября. /ТАСС/. Глава Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхард Гриндель поблагодарил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) за доверие при выборе Германии местом проведения чемпионата Европы 2024 года. Об этом он сообщил журналистам.
В четверг исполнительный комитет УЕФА на заседании в штаб-квартире в Ньоне принял решение о том, что чемпионат Европы 2024 года пройдет в Германии. На проведение турнира также претендовала Турция.
"Столько людей в Германии ждали этого объявления. Я благодарю коллег и друзей по исполкому УЕФА за оказанное доверие. Я понимаю, какое значение для УЕФА имеет этот турнир, с завтрашнего дня мы начнем работать, чтобы оправдать доверие", - сказал Гриндель.
"Убежден, что нас ожидает отличный турнир. Чемпионат Европы - это большой восторг, перспектива для детей и молодежи, которые захотят заниматься футболом", - добавил Гриндель.
Матчи чемпионата Европы 2024 года пройдут в 10 городах Германии - Берлине, Кёльне, Дортмунде, Дюссельдорфе, Франкфурте, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене, Штутгарте. Арены во всех городах построены и уже функционируют.
Германия уже принимала чемпионат Европы в 1988 году, а также дважды чемпионат мира - в 1974 и 2006 годах.