Генсек DFB: опыт России в подготовке ЧМ-2018 пригодится Германии на Евро-2024

НЬОН /Швейцария/, 27 сентября. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Опыт России по подготовке чемпионата мира по футболу 2018 года может быть полезен Германии, которая получила право проведения чемпионата Европы 2024 года. Такое мнение ТАСС высказал генеральный секретарь Немецкого футбольного союза (DFB) Фридрих Куртиус.
В четверг исполнительный комитет УЕФА на заседании в штаб-квартире в Ньоне принял решение о том, что чемпионат Европы 2024 года пройдет в Германии. На проведение турнира также претендовала Турция.
"Опыт России может нам пригодиться, безусловно. Россия провела великолепный чемпионат мира. Мы были очень впечатлены организацией в целом и тому, какое внимание было уделено деталям. Убежден, что мы можем многому научиться у России", - сказал Куртиус.
Германия уже принимала чемпионат Европы в 1988 году, а также дважды чемпионат мира - в 1974 и 2006 годах.