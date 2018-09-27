IIHF сделает выбор между Ледовым дворцом и "Юбилейным" для ЧМ-2023 в Петербурге

МОСКВА, 27 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Международная федерация хоккея (IIHF) сделает выбор между Ледовым дворцом и "Юбилейным" в Санкт-Петербурге, где будут проходить матчи чемпионата мира 2023 года. Об этом ТАСС рассказал первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.

В четверг Ротенберг сообщил ТАСС, что на полугодовом конгрессе IIHF была достигнута договоренность о том, что Санкт-Петербург примет турнир 2023 года, чемпионат мира 2024 года пройдет в Чехии, а 2025 года - в Швеции. Официально о том, что Санкт-Петербург примет чемпионат мира, будет объявлено в мае 2019 года на годовом конгрессе IIHF в Братиславе, где в это же время будет проходить мировое первенство.

"Основная арена в Парке Победы будет вмещать 22,5 тысяч зрителей. IIHF выберет еще между "Юбилейным" и Ледовым дворцом", - сказал Ротенберг.

Новый дворец в Санкт-Петербурге будет построен в рамках реконструкции СКК "Петербургский" и по вместимости станет самой большой хоккейной ареной мира (22,5 тысяч). Остальные две санкт-петербургские арены уже принимали матчи чемпионата мира. Ледовый дворец, вмещающий 12,3 тыс. зрителей, был построен к мировому первенству 2000 года и сейчас является домашней ареной СКА. Также во дворце проводятся концертные и развлекательные выступления, арена может принимать соревнования и по ряду других видов спорта.

Дворец "Юбилейный" был построен в 1967 году. Глобальной реконструкции он подвергся к чемпионату мира 2016 года, когда его вместимость составила 6270 мест. Дворец является домашней ареной клубов Молодежной и Высшей хоккейных лиг "Динамо".

Санкт-Петербург примет чемпионат мира третий раз в истории. В 2000 году город впервые принял турнир, в 2016 году Петербург принимал мировое первенство совместно с Москвой. На территории России чемпионат мира пройдет в восьмой раз. До этого турнир проходил в Москве в 1957, 1973, 1979, 1986, 2007 годах.