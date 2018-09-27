Лёв: ЧМ-2006 по футболу сплотил Германию, того же стоит ждать от Евро-2024

НЬОН /Швейцария/, 27 сентября. /ТАСС/. Чемпионат Европы по футболу в 2024 году сможет сплотить Германию, как это было во время чемпионата мира 2006 года. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв.
В 2006 году Германия на домашнем чемпионате мира стала третьей. Лёв на том турнире был ассистентом Юргена Клинсмана, а по его окончании стал главным тренером. Этот пост он занимает по сей день.
"Мы все помним 2006 год, когда чемпионат мира сплотил всю страну. Это была одна большая вечеринка в масштабах страны. Надеюсь, нечто подобное мы увидим и через шесть лет", - сказал Лёв.
"Хочу ли я быть тренером сборной Германии на Евро-2024? Тренерская работа такова, что невозможно загадывать на шесть лет вперед. Не знаю, в каком качестве, но, безусловно, я хочу быть вовлечен в этот турнир", - добавил Лёв.
В четверг исполнительный комитет УЕФА на заседании в штаб-квартире в Ньоне принял решение, что чемпионат Европы 2024 года пройдет в Германии. На проведение турнира также претендовала Турция.