Сорокин: турецкая заявка на ЧЕ-2024 была эмоциональной, Германия поставила на прагматизм

НЬОН /Швейцария/, 27 сентября. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Турецкая заявка на проведение чемпионата Европы по футболу 2024 года была более эмоциональной, победившие в итоге немцы сделали ставку на прагматизм и свои организационные способности. Такими впечатлениями о выборах страны - организатора турнира с ТАСС поделился европейский представитель в Совете Международной федерации футбола (ФИФА) Алексей Сорокин.

В четверг исполнительный комитет УЕФА на заседании в штаб-квартире в Ньоне принял решение о том, что чемпионат Европы 2024 года пройдет в Германии. На проведение турнира также претендовала Турция. За заявку Германии было отдано 12 голосов, за Турцию - четыре, один делегат воздержался.

"Если говорить о какой-то истории, стоящей за заявкой, - эмоциональный заряд у турецкой федерации был больше. Немцы же построили заявку на своей способности организовать хороший чемпионат Европы. Турки же во время презентации говорили, что это их не первая заявка на проведение чемпионата Европы, что это их интеграция в европейские процессы, что есть политическая составляющая", - отметил Сорокин.

"Также турецкая сторона отмечала, что инфраструктурно и экономически вполне уверенно себя чувствует. Было видно, что турки очень переживают за результат. Если бы была шкала оценки эмоций, то приоритет стоило бы отдать туркам. Внешне немцы были более уверены в себе", - добавил Сорокин

"В исполкоме УЕФА собраны большие профессионалы, люди не первый год в футболе. Было похоже, что большинство определилось до презентаций. К тому же члены исполкома могли ознакомиться с отчетом УЕФА, достаточно прагматичным и конкретным. Сложно судить, насколько этот отчет сказался на окончательном решении того или иного члена исполкома, это 17 индивидуальных решений, у каждого свои взгляды", - сказал Сорокин в заключение.

Германия уже принимала чемпионат Европы - в 1988 году, а также дважды чемпионат мира - в 1974 и 2006 годах.