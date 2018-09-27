Колобков: Санкт-Петербург проведет ЧМ-2023 по хоккею на высоком уровне

В четверг на полугодовом конгрессе Международной федерации хоккея (IIHF) была достигнута договоренность о том, что Санкт-Петербург примет турнир 2023 года. Чемпионат мира 2024 пройдет в Чехии, 2025 года - в Швеции. Данное решение будет утверждено на конгрессе IIHF в мае 2019 года в Братиславе.

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Чемпионат мира 2023 года по хоккею пройдет в Санкт-Петербурге на самом высоком уровне. Об этом ТАСС по телефону заявил министр спорта России Павел Колобков.

"Хоккей в России - это национальный вид спорта. И вне всяких сомнений, чемпионат мира в 2023 году станет большим праздником для всех любителей хоккея нашей страны. У Санкт- Петербурга есть опыт проведения мирового хоккейного турнира, он принимал чемпионаты в 2000 и 2016 годах. Полагаю, что соревнования в 2023 году также пройдут на высоком уровне и на них выступят лучшие хоккеисты мира", - заявил Колобков.

Санкт-Петербург третий раз в истории примет чемпионат мира. В 2000 году город впервые принял турнир, в 2016 году Петербург принимал мировое первенство совместно с Москвой. На территории России чемпионат мира пройдет в восьмой раз. Также турнир проходил в Москве в 1957, 1973, 1979, 1986, 2007 годах.