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Сборные по футболу

Сорокин: комиссия УЕФА в октябре посетит Петербург для подготовки к ЧЕ-2020

Соревнования пройдут на 12 стадионах в 12 странах, Санкт-Петербург примет четыре матча турнира
Член совета ФИФА Алексей Сорокин Михаил Метцель/ТАСС
Член совета ФИФА Алексей Сорокин
© Михаил Метцель/ТАСС

НЬОН /Швейцария/, 27 сентября. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в октябре посетит Санкт-Петербург в целях подготовки к матчам чемпионата Европы 2020 года. Об этом ТАСС рассказал глава оргкомитета "Россия-2020" Алексей Сорокин.

Чемпионат Европы 2020 года впервые пройдет сразу в 12 странах. Стадион "Санкт-Петербург" примет четыре матча турнира. Встречи группового этапа пройдут 13, 17 и 22 июня, четвертьфинал - 3 июля.

"Буквально две недели назад у нас была комиссия, мы готовимся к еще большей комиссии, она запланирована на октябрь. В сентябре мы больше говорили о документах, о приведении их в порядок. Это связано с тем, что со времени подписания бумаг "Зенит" стал концессионером стадиона", - рассказал Сорокин.

"Следующий шаг - принятие поправок, чтобы наше законодательство соответствовало требованиям турнира, - продолжил он. - Идет планомерная работа, каких-то сложностей не видим ни мы, ни наши коллеги в УЕФА. Стадион абсолютно рабочий, все ключевые функции на местах, игры проводятся. Каких-то разногласий или вопросов к нам нет".

Сорокин подчеркнул, что нельзя недооценивать работу по подготовке к чемпионату Европы в одном городе после того, как Россия успешно провела чемпионат мира в 11 городах. "Надо начинать работу по безопасности, транспорту, понимать, каким будет оформление города и стадиона. Все это привычные для нас виды деятельности. Масштаб, конечно, меньше, чем во время подготовки к чемпионату мира, но недооценивать ответственность не стоит", - отметил собеседник ТАСС.

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